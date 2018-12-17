В Иркутске и районе с начала декабря в ДТП пострадали более 80 человек

Иркутский район, Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 14 декабря в Иркутске и Иркутском районе зафиксировано 64 ДТП, в которых пострадал 81 человек, в том числе девять детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, например, в середине месяца под колесами иномарки скончался 45-летний мужчина, переходивший проезжую часть на участке автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский» в районе 34-го километра. Всего в дорожных авариях в результате столкновений, съездов с дороги и наездов на препятствия за полмесяца повреждено 92 автомашины, отмечают в иркутском отделении ГИБДД.

По словам дорожных полицейских, основными причинами ДТП становятся превышение рекомендуемого скоростного режима, совершение небезопасных маневров, несоблюдение дистанции и нарушение правил проезда перекрестков водителями транспортных средств. Пешеходы, ставшие участниками аварий, зачастую переходили проезжую часть вне пешеходных переходов либо выходили на нее из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзор автолюбителям.