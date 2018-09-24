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25.09.2018

В Иркутске и районе с начала года в ДТП пострадали 69 детей

Иркутский район, Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе и областном центре с начала 2018 года в ДТП пострадали 69 детей, причем 13 из них находились в салонах автомобилей непристегнутыми и без детских автокресел, сообщает пресс-служба полиции.

Между тем, в соответствии с действующим законодательством РФ, за перевозку детей без автокресла грозит административный штраф в размере 3000 рублей. Требование об обязательном использовании детских автомобильных кресел для перевозки пассажиров в возрасте до 12 лет было введено в ПДД с 2007 года, при этом с июля 2017 года порядок правил перевозки детей был изменен.

– С появлением ребенка в семье обязательно должно появиться автомобильное детское кресло, ведь, путешествуя семьей на автомобиле, каждый родитель должен обезопасить своего малыша, – говорят в полиции.

К слову, с 19 по 21 сентября сотрудники ГУ МВД по Иркутской области провели профилактические мероприятия по массовым проверкам водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей, а также использования ремней безопасности. Было проверено свыше 300 автомашин и водителей, выявлено 17 подобных нарушений. Кроме того, 130 водителей привлекли за нарушение правил применения ремней безопасности.

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