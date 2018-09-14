В Иркутске и Шелехове дети, загулявшись, переполошили родителей и полицейских

Иркутск, Шелехов, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и Шелехове полицейские в течение часа разыскали пропавших детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Так, 14 сентября около 20.00 в дежурную часть ОМВД России по Шелеховскому району поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что около 17.00 её сын ушёл из дома гулять и не вернулся.

На поиски третьеклассника незамедлительно был поднят весь личный состав отдела полиции. Также к поиску присоединились волонтеры из числа местных жителей. В общей сложности в розыске участвовало около двадцати человек. В результате уже через час мальчик был обнаружен в одном из подъездов своего дома и передан родителям.

Примерно в это же время в дежурную часть отдела полиции №2 межмуниципального отдела МВД России «Иркутское» позвонила 66-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что час назад её внучка, ученица 2 класса ушла гулять с подругами и не вернулась в назначенное время. В поисках школьницы участвовали инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. В результате через час несовершеннолетняя была обнаружена в соседнем дворе и передана законным представителям.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с школьниками и их родителями профилактическую беседу, направленную на недопустимость повторения таких ситуаций.