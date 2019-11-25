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26.11.2019

В Иркутске и Зиме задержали двух наркодилеров

Иркутск, Зима, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали предполагаемого закладчика синтетических наркотиков. В Зиме арестована 36-летняя горожанка, подозреваемая в покушении на сбыт героина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 25 ноября 25-летний уроженец Иркутского района в областном центре пытался создать закладку-тайник наркотиков во дворе дома, расположенного по улице Ереванская. Предварительно установлено, что ранее судимый мужчина занимался сбытом наркотических средств около месяца, при этом сам их не употреблял.

Сам задержанный пояснил, что объявление о работе он нашел на одном из интернет-каналов. Запрещенные вещества распространял на территории Иркутска. Всего он подготовил к сбыту как минимум 19 «закладок» общей массой около 6 граммов.

Что касается жительницы Зимы, то она пыталась продать свертки с героином массой около 1,5 граммов, что составляет 30 разовых доз. При обыске по месту проживания задержанной обнаружено и изъято еще 66 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В настоящее время изъятое вещество направлено на исследование.

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