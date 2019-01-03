В Иркутске ищут двоих грабителей

Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ищут двоих молодых людей, ограбивших кассу продуктового магазина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, преступление произошло накануне днём по адресу Советская, 144. Злоумышленники воспользовались отсутствием продавца и похитили из кассы наличку. Сейчас на их поиски ориентированы наружные экипажи полиции, в том числе Росгвардии.

Людей, которые могли видеть подозреваемых, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции №7 МУ МВД России «Иркутское» либо по телефону 02.