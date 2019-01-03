|Происшествия
|03.01.2019
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В Иркутске ищут двоих грабителей
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Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ищут двоих молодых людей, ограбивших кассу продуктового магазина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, преступление произошло накануне днём по адресу Советская, 144. Злоумышленники воспользовались отсутствием продавца и похитили из кассы наличку. Сейчас на их поиски ориентированы наружные экипажи полиции, в том числе Росгвардии.
Людей, которые могли видеть подозреваемых, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции №7 МУ МВД России «Иркутское» либо по телефону 02.
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