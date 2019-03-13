В Иркутске ищут грабителя женщин – преступник орудует на улице Лермонтова

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают подозреваемого в попытке ограбления женщины. Инцидент случился на улице Лермонтова областного центра, у полиции есть основания полагать, что это не единичный случай.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 11 марта молодой человек проследил за 42-летней жительницей Свердловского округа и во дворе дома по улице Лермонтова попытался вырвать из рук сумку. Женщина упала, а злоумышленник, который так и не смог завладеть имуществом, скрылся в неизвестном направлении. Его действия зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на фасаде подъезда.

Сыщики подозревают, что этот же злоумышленник может быть причастен к еще одной попытке грабежа, совершенного в отношении пенсионерки также на улице Лермонтова областного центра. Полиция призывает его проявить гражданскую ответственность и самостоятельно явиться в ближайшее отделение.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто узнал разыскиваемого, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 41-09-29,41-11-64 или 02 (112 – с мобильного).