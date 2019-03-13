|Происшествия
|13.03.2019
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В Иркутске ищут грабителя женщин – преступник орудует на улице Лермонтова
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Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают подозреваемого в попытке ограбления женщины. Инцидент случился на улице Лермонтова областного центра, у полиции есть основания полагать, что это не единичный случай.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 11 марта молодой человек проследил за 42-летней жительницей Свердловского округа и во дворе дома по улице Лермонтова попытался вырвать из рук сумку. Женщина упала, а злоумышленник, который так и не смог завладеть имуществом, скрылся в неизвестном направлении. Его действия зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на фасаде подъезда.
Сыщики подозревают, что этот же злоумышленник может быть причастен к еще одной попытке грабежа, совершенного в отношении пенсионерки также на улице Лермонтова областного центра. Полиция призывает его проявить гражданскую ответственность и самостоятельно явиться в ближайшее отделение.
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