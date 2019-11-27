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28.11.2019

В Иркутске ищут мужчину, пропавшего ещё в августе

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают 56-летнего Геннадия Суворова, который в августе 2019 года  приехал на заработки в областной центр и исчез. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

С заявлением в отдел полиции обратилась гражданская жена мужчины, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске ищут мужчину, пропавшего ещё в августе

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Геннадия Суворова, просят обратиться в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефону: 8(3952)216805, либо по телефону 89246208228; 89245338803.

ПРИМЕТЫ:

  • На вид около 60-65 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, европейский тип лица, волосы седые, на лбу залысина. Склонен к бродяжничеству.
  • Был одет в штаны тёмного цвета, куртку коричневую, ботинки чёрного цвета.

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