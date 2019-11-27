|Происшествия
|28.11.2019
|
|
В Иркутске ищут мужчину, пропавшего ещё в августе
|
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают 56-летнего Геннадия Суворова, который в августе 2019 года приехал на заработки в областной центр и исчез. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
С заявлением в отдел полиции обратилась гражданская жена мужчины, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Геннадия Суворова, просят обратиться в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефону: 8(3952)216805, либо по телефону 89246208228; 89245338803.
ПРИМЕТЫ: