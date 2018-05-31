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01.06.2018

В Иркутске ищут очевидцев уличной потасовки годичной давности

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники полиции разыскивают очевидцев избиения 40-летнего местного жителя. Инцидент произошёл 22 июля 2017 года вблизи бара «Харатс» по улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Конфликт, в результате которого мужчина получил средней тяжести вред здоровью, произошел около 19.40. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

– У следствия имеются основания полагать, что проходившие мимо граждане могли зафиксировать произошедшее, а именно произвести видеосъемку на сотовые телефоны, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

КООРДИНАТЫ:

  • Тех, кто обладает сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Иркутское» по телефонам 8 (3952) 41-01-29 или явиться по адресу: Иркутск, улица Лермонтова, 102 а.

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