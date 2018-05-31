|Происшествия
|01.06.2018
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В Иркутске ищут очевидцев уличной потасовки годичной давности
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Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники полиции разыскивают очевидцев избиения 40-летнего местного жителя. Инцидент произошёл 22 июля 2017 года вблизи бара «Харатс» по улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Конфликт, в результате которого мужчина получил средней тяжести вред здоровью, произошел около 19.40. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
– У следствия имеются основания полагать, что проходившие мимо граждане могли зафиксировать произошедшее, а именно произвести видеосъемку на сотовые телефоны, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
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