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13.05.2018

В Иркутске ищут подозреваемых в квартирной краже

Иркутск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают подозреваемых в квартирной краже на улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Разыскиваются двое молодых людей в возрасте 18-22 и 20-23 лет. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на задержание злоумышленников.

Тех, кто обладает сведениями о разыскиваемых, ГУ МВД по Иркутской области просит обратиться в дежурную часть по телефону: 8(3952)41-11-64 либо 02.

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