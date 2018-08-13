|Происшествия
|13.05.2018
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В Иркутске ищут подозреваемых в квартирной краже
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Иркутск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают подозреваемых в квартирной краже на улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Разыскиваются двое молодых людей в возрасте 18-22 и 20-23 лет. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на задержание злоумышленников.
Тех, кто обладает сведениями о разыскиваемых, ГУ МВД по Иркутской области просит обратиться в дежурную часть по телефону: 8(3952)41-11-64 либо 02.
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