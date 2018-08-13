В Иркутске ищут подозреваемых в квартирной краже

Иркутск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают подозреваемых в квартирной краже на улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Разыскиваются двое молодых людей в возрасте 18-22 и 20-23 лет. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на задержание злоумышленников.

Тех, кто обладает сведениями о разыскиваемых, ГУ МВД по Иркутской области просит обратиться в дежурную часть по телефону: 8(3952)41-11-64 либо 02.