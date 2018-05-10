В Иркутске ищут посетительницу ресторана, заподозренную в краже дорогого телефона

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция разыскивает женщину, которая может быть причастна к пропаже дорогостоящего смартфона у одного из посетителей ресторана на улице 2-я Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 мая. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска отрабатывали версию, что имущество гражданина не пропало, а было похищено.

– Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что к этому может быть причастна женщина, которая в этот момент находилась рядом, – отмечают в МВД. – Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют женщине обратиться в отдел полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» и добровольно вернуть имущество, не принадлежащее ей.

Вместе с тем, полиция призывает всех, кто опознал женщину, сообщить по телефонам: (3952) 41-11-64, 21-39-53 или 89140066626. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

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