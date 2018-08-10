В Иркутске ищут собственников здания аптеки, с крыши которой на женщину упала балясина

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начата проверка по факту обрушения декора на здании аптеки №1, которое является памятником истории и культуры регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, днем 9 августа с крыши здания на женщину упала декоративная деревянная балясина. Женщину с травмой головы госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

Утром 10 августа сотрудники службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области посетили здание по улице Дзержинского, 34. Они зафиксировали факт обрушения балясины и выявили, что аналогичные элементы декора демонтированы, вероятно, чтобы тоже не упали. Сейчас сотрудники службы устанавливают актуальный состав собственников здания аптеки для принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки. По ее результатам собственнику будет выдано предписание срочно восстановить элементы декора и привести их техническое состояние в нормативный вид.

Также будет решаться вопрос привлечения собственника к ответственности по статье КоАП о нарушении требований законодательства об охране памятников истории и культуры. Законом предусмотрен штраф – для физических лиц 20 тысяч рублей, для юридических лиц 100 тысяч рублей.

СПРАВКА:

Здание аптеки №1 было построено по проекту известного иркутского архитектора Алексея Кузнецова в 1898-1901 годах для частной аптеки провизора Моисея Григорьевича Писаревского. Здание поставлено на государственную охрану решением Иркутского облисполкома в июне 1980 года, зарегистрировано в Едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 421410026960005. По результатам проведенной инвентаризации объекта культурного наследия «Аптека №1» в ноябре 2008 года состояние объекта было определено как удовлетворительное.