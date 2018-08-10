|Происшествия
|10.08.2018
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В Иркутске ищут собственников здания аптеки, с крыши которой на женщину упала балясина
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Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начата проверка по факту обрушения декора на здании аптеки №1, которое является памятником истории и культуры регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Напомним, днем 9 августа с крыши здания на женщину упала декоративная деревянная балясина. Женщину с травмой головы госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.
Утром 10 августа сотрудники службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области посетили здание по улице Дзержинского, 34. Они зафиксировали факт обрушения балясины и выявили, что аналогичные элементы декора демонтированы, вероятно, чтобы тоже не упали. Сейчас сотрудники службы устанавливают актуальный состав собственников здания аптеки для принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки. По ее результатам собственнику будет выдано предписание срочно восстановить элементы декора и привести их техническое состояние в нормативный вид.
Также будет решаться вопрос привлечения собственника к ответственности по статье КоАП о нарушении требований законодательства об охране памятников истории и культуры. Законом предусмотрен штраф – для физических лиц 20 тысяч рублей, для юридических лиц 100 тысяч рублей.
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