В Иркутске ищут водителя, сбившего мужчину на улице Писарева

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают водителя машины, который 11 августа сбил на улице Писарева 53-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба дорожной полиции.

Автоавария произошла около 23.50 в районе дома №2. Известно, что участников ДТП была иномарка, а пешеход переходил дорогу в неположенном месте. После произошедшего водитель авто его пассажир, не оказав помощи пострадавшему, скрылись с места ДТП в неизвестном направлении.

Мужчину с травмами обнаружили случайные свидетели и вызвали «скорую». Пешехода с многочисленными травмами госпитализировали.

Тех, кому известно что-либо о водителе и его местонахождении, а также о любых сведениях о случившемся, полиция просит обратиться в Госавинспекцию лично, или позвонив по телефонам 8(3952)217600, 217601, 02 (102 с мобильного).

Самому водителю в УГИБДД по Иркутской области рекомендуют самостоятельно прибыть для дачи объяснений по фактам дорожного происшествия.