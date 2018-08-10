В Иркутске юная рецидивистка ограбила студентку

Иркутск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21-летняя рецидивистка среди ночи напала на студентку и ограбила ее.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, преступление было совершено в ночь с 6 на 7 августа на улице Баррикад. Неизвестная девушка под угрозой применения насилия похитила сотовый телефон у 19-летней местной жительницы, после чего скрылась в неизвестном направлении.

На розыск подозреваемой сразу выехала следственно-оперативная группа. Вскоре при патрулировании городских улиц сотрудниками ППС при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска была обнаружена автомашина «ВАЗ-2107», на которой передвигалась девушка, похожая на нападавшую.

Задержанная – 21-летняя безработная горожанка, ранее судимая за кражу и грабеж, – созналась в содеянном. Из автомобиля, на котором она передвигалась, полицейские изъяли похищенный мобильный телефон.

Выяснилось, что девушка находится под подпиской о невыезде, так как причастна к ранее совершенной серии краж. Кроме того, накануне, находясь в магазине по продаже сотовых телефонов, она похитила очередной мобильный телефон, взяв его под предлогом просмотра.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемую взяли под стражу, автомобиль помещен на штрафстоянку.