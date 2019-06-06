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07.06.2019

В Иркутске юноша и четверо подростков угнали три авто

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске юноша и четверо подростков угнали три отечественных автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сыщикам уголовного розыска в течение двух суток удалось установить и задержать подозреваемых в преступлении.

Несколько дней назад в дежурную часть полиции поступили сообщения об исчезновении сразу трех автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов микрорайона Топкинский.

Сотрудники уголовного розыска отделов полиции №6 и №10 совместно провели комплекс мероприятий и выяснили, что к происшествиям причастен 19-летний житель деревни Грановщина Иркутского района. По предварительным сведениям, подельником подозреваемого выступил 17-летней житель села Московщина и трое его сверстников.

В ходе следственных действий похищенный и угнанный автотранспорт был обнаружен брошенным в лесу, некоторые машины находились в частично разукомплектованном состоянии.

По этим фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УКРФ –кража, статьей 166 УК РФ –неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

Кроме того, в полиции предполагают, что в действиях вероятного организатора преступлений усматривается состав еще одного уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статьей 150 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Санкция статьи позволяет суду назначить виновному наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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