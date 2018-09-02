В Иркутске из дома-интерната из-за пожара эвакуировали воспитанников

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском 6-м посёлке ГЭС 2 сентября разгорелся пожар в детском доме-интернате. Воспитанники не пострадали, но были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

О возгорании стало известно в четвёртом часу дня. Пожар разгорелся в подвале двухэтажного здания. К месту пожара были направлены восемь пожарных расчётов. На момент прибытия первого подразделения наблюдался дым из подвала, из здания самостоятельно эвакуировались 135 человек, в том числе 120 детей. В подвальном подсобном помещении кирпичного здания горели складированные в мешках вещи. В течение нескольких минут огнеборцы ликвидировали возгорание на площади пяти квадратных метров, затем проверили здание на безопасность.

– Благодаря оперативным действиям персонала, который сообщил о возгорании и организовал эвакуацию, удалось предотвратить распространение огня и избежать жертв. 22 августа администрацией объекта проводилась учебная практическая отработка эвакуации детей и обслуживающего персонала. В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка, устанавливаются полные обстоятельства происшествия. Также будет проведена проверка в отношении подрядной организации, обслуживающей систему противопожарной защиты объекта, так как при возгорании сигнал автоматической пожарной сигнализации не прошёл на пульт пожарной охраны, – сказал заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Виктор Пашков.

Причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. На первом этаже в одном из кабинетов производилась замена системы отопления. При проведении сварочных работ в месте прохождения труб раскалённая окалина через сквозное отверстие упала вниз на мешки с вещами, в результате чего произошло возгорание.

Сотрудники государственного пожарного надзора отметили отсутствие надлежащего контроля со стороны администрации объекта защиты и подрядной организации при проведении пожароопасных работ. Соответствующее письмо направлено в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а также в прокуратуру.

Выездная проверка учреждения проводилась государственными инспекторами по пожарному надзору в июне этого года. Было выявлено два нарушения требований пожарной безопасности, юридическое лицо привлечено к административной ответственности, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.