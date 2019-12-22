В Иркутске из горящей квартиры на восьмом этаже эвакуировали мужчину

Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром понедельника из горящей квартиры на восьмом этаже эвакуировали мужчину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в половине девятого утра 23 декабря в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Байкальской. К месту были направлены пять единиц пожарной техники и 18 человек личного состава. На момент прибытия пожарных расчётов из окон квартиры на восьмом этаже шёл густой дым. На балконе от дыма спасался мужчина.

– Прибыв на место, пожарные автомобили с большим трудом смогли припарковаться во дворе дома, куда выходят окна горевшей квартиры. Забитые автомобилями жильцов проезды и подъезды пожарной техники – первая проблема на всех пожарах. Особенно когда счёт идет на секунды для спасения жизни, – рассказал начальник пожарно-спасательной части №2 майор внутренней службы Александр Терпугов.

Пока автолестница устанавливалась на свободное место, пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы выводили с верхних этажей жильцов и вскрывали запертую изнутри железную дверь квартиры на восьмом этаже. Открыв её и сбив пламя, огнеборцы добрались до балкона и с помощью спасательного устройства эвакуировали пострадавшего по лестничным маршам на улицу, затем передали бригаде скорой помощи. Всего были эвакуированы восемь человек.

В течение нескольких минут открытый огонь был потушен. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В комнате горели личные вещи и мебель.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электрообогревателя. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить точную причину пожара.