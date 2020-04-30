В Иркутске из окна квартиры на втором этаже выпал маленький мальчик

Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Ново-Ленино Иркутска из окна квартиры на втором этаже выпал маленький мальчик. Ребёнок оперся на москитную сетку, которая его не выдержала. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент случился днём 1 мая в одном из многоквартирных домов по улице Розы Люксембург. Окно было открыто, а родители двухлетнего мальчика в этот момент были дома. Ребёнка госпитализировали. Предварительно, серьёзных травм он не получил.

По этому факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Действиям родителей мальчика будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, в том числе в контексте неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что это уже пятое подобное происшествие в регионе с начала года. При этом в четырёх случаях родители находились рядом и просто отвлеклись на непродолжительное время.

Полиция Иркутской области призывает родителей, особенно проживающих в многоэтажных домах, в весенне-летний период обратить особое внимание на безопасность малолетних детей.

Чтобы исключить несчастные случаи, можно использовать специальные запирающие устройства на окнах (заглушки, замки), ни в коем случае не рассчитывать на москитные сетки, исключить легкий доступ детей на балконы (подоконники), убрав в сторону коробки, ящики, стулья по которым они могут забраться на проем, и не оставлять детей без внимания.