В Иркутске из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок

Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Юбилейный из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок. Инцидент произошел 11 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Прибывшими на место инцидента полицейскими предварительно установлено, что девочка находилась в квартире с мамой и 10-летним братом. В какой-то момент малыш оказался без присмотра, оперся на москитную сетку и выпал из окна. Ребенок госпитализирован в медучреждение, – отметили в ведомстве.

Следственный отдел по Свердловскому району СУ СКР по Иркутской области проводит проверку. Действиям родителей девочки будет дана правовая оценка в соответствии с КоАП – неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Полиция напоминает, что открытые окна – источник опасности для детей, а москитная сетка никак не ограждает ребенка от падения.