В Иркутске из-за пожара в бывшем общежитии эвакуировали 31 человека

Иркутск, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - Вечером 7 января в переулке Пограничном города Иркутска произошёл пожар в многоквартирном доме. 31 человека пришлось срочно эвакуировать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о возгорании в кладовке, где расположен электрощиток, поступило в пожарную охрану в 18.54. Горело помещение на 3-м этаже 6-этажного здания бывшего общежития. Дым быстро заполнил этажи коридорного типа. 200 человек успели покинуть дом самостоятельно до прибытия первых подразделений пожарной охраны.

- В составе звена газодымозащитной службы мы поднялись на 3 этаж, где горела кладовая. Всё пространство подъезда было заполнено густым дымом, - рассказывает руководитель тушения пожара Александр Пежемский. - Жильцы верхних этажей звали на помощь. В условиях сильного задымления мы эвакуировали 27 человек, среди которых был грудной ребёнок. Ещё 4 человека были спасены через окна с помощью автоколенчатого подъемника.

Возгорание было ликвидировано через несколько минут. В результате пожара повреждена кладовая в коридоре на 3 этаже на площади 3 квадратных метра.

К тушению пожара привлекались 66 человек и 20 единиц техники. Никто из людей не пострадал благодаря бдительности жильцов и своевременному сообщению в пожарно-спасательную службу.

Многоквартирный дом в переулке Пограничном - один из группы зданий бывших общежитий коридорного типа, где уже третий раз за короткий период времени происходит пожар. В отношении управляющих компаний, ответственных за пожарную безопасность этих домов и проживающих в них людей, отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска проводится проверка. Её результаты будут переданы в прокуратуру.