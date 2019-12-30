В Иркутске из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 13 человек

Иркутск, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске днём 1 января загорелся квартира пятиэтажки. Из здания 10 человек эвакуировались самостоятельно, ещё 13 человек спасли пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар разгорелся в квартире на первом этаже одного из домов в микрорайоне Ново-Ленино. Жильцы верхних этажей из окон просили о помощи. К месту пожара были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру.

На момент прибытия огнеборцев из окон квартиры на первом этаже шел густой дым.

– До нашего прибытия хозяева квартиры покинули опасную зону, но дверь была открыта, и подъезд быстро заполнил густой дым. В связи с сильным задымлением жильцы верхних этажей не смогли покинуть свои квартиры. Спасательную операцию организовали в двух направлениях. Пожарные в дыхательных аппаратах выводили людей с четвёртого и пятого этажей, а снаружи при помощи лестниц и автолестницы спасали жильцов второго и третьего этажей. Всего нами были спасены 13 человек, из них семеро детей, – рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №7 Владимир Лапа.

Всего в спасательной операции приняло участие пять единиц техники и 14 человек личного состава. На ликвидацию пожара потребовалось менее пять минут, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Пострадавших нет.

Кстати, в ночь с 31 декабря на 1 января пожарные ликвидировали 13 возгораний, на которых один человек погиб, ещё один пострадал.