В Иркутске из-за пожара в студенческом общежитии эвакуировано 244 человека

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 октября произошел пожар в общежитии ИРГТУ №7 на улице Игошина.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание произошло в туалете на четвертом этаже. На место происшествия выехало четыре автоцистерны, одна автолестница и 16 пожарных, к моменту их прибытия 244 человека самостоятельно эвакуировались из общежития, а пожар был потушен. От огня пострадал один квадратный метр. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.