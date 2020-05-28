В Иркутске лихача на «Мерседесе» поймали благодаря соцсетям

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске дорожные полицейские привлекли к ответственности водителя, который на высокой скорости нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Личность лихача удалось установить благодаря социальным сетям, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Ране в социальных сетях появился видеоролик с автомобильного регистратора, на котором было запечатлено, как водитель автомобиля «Мерседес» на перекрёстке улиц Помяловского и Лермонтова объехал транспортный поток по встречной полосе. При этом он нарушил требования запрещающего движения сигнала светофора, проехал через регулируемый пешеходный переход, на котором в этот момент находились пешеходы.

Для розыска и выяснения всех обстоятельств по фактам, зафиксированных нарушений были ориентированы патрульные наряды ДПС. Вечером того же дня одним из автопатрулей ГИБДД был остановлен данный автомобиль. За рулём автомобиля оказался 21-летний местный житель, который признался в совершенных правонарушениях.

Сотрудники отдельного батальона ДПС составили в отношении молодого человека три административных протокола.