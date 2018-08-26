В Иркутске лоб в лоб столкнулись два электровоза

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На станции Иркутск-Сортировочный 25 августа произошло лобовое столкновение двух электровозов. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Об инциденте также рассказали пользователи соцсетей.

В пресс-службе ВСЖД более подробную информацию о случившемся пообещали предоставить позже.