|Происшествия
|27.08.2018
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В Иркутске лоб в лоб столкнулись два электровоза
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Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На станции Иркутск-Сортировочный 25 августа произошло лобовое столкновение двух электровозов. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Об инциденте также рассказали пользователи соцсетей.
В пресс-службе ВСЖД более подробную информацию о случившемся пообещали предоставить позже.
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