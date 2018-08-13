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13.08.2018

В Иркутске маленький мальчик насмерть разбился, выпав из окна

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 13 августа из окна четвёртого этажа выпал четырёхлетний мальчик. Ребёнок от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия случилась в переулке 5-ый Советский микрорайона Ново-Ленино около 11.00. Уже установлено, что мальчик находился дома с матерью. Оставшись без присмотра, ребёнок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал. По предварительной информации, ребёнок воспитывался в полной благополучной семье. По факту ГУ МВД по Иркутской области проводит проверку.

Напомним, вечером 12 августа в ЖК «Эволюция» из окна четвёртого этажа выпал двухлетний мальчик. Ребёнок был экстренно госпитализирован в детскую больницу. Как установили инспекторы по делам несовершеннолетних, мать мальчика отправилась в гости, оставив его с 11-летним братом и со своим знакомым. Находясь в детской комнате без присмотра взрослых, ребёнок через диван, стоящий у окна, забрался на подоконник, выпал в открытое окно и ударился о козырек подъезда, уточняют в пресс-службе полиции.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. По предварительной информации, мальчик получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 23 случая выпадения детей из окон.

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