В Иркутске мошенники с продавцов картошки переключились на работников ресторанов

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские разыскивают мошенника, обманувшего работника ресторана. Аферист обманом выманил у 29-летней женщины 55 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 10 октября администратору ресторана на служебный телефон позвонил неизвестный и сделал заказ на праздничный банкет. В ходе общения аферист убедил женщину перевести ему на счет деньги, которые при встрече он обязательно вернет. Между тем в назначенное время мероприятие не состоялось, а абонент стал недоступным.

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Между тем, напомним, по аналогичной схеме накануне обманули пенсионера, который решил продать в интернете урожай картофеля. Фермер поверил «покупателю», а в итоге потерял 39 тысяч рублей.

Полиция просит жителей региона не доверять незнакомым и не переводить им крупные денежные суммы.