ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
31.08.2018

В Иркутске мошенница вынесла всю технику со съемной квартиры

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске мошенница сняла посуточно квартиру и вынесла оттуда всю технику.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска, в марте 2018 года иркутянка сняла на сутки квартиру по улице Советская. Собственник квартиры получил арендную плату и передал подсудимой ключи. После чего женщина зашла в квартиру, собрала бытовую технику, перевезла ее при помощи грузового такси к себе домой и распорядилась по своему усмотрению. Вину в совершенном преступлении мошенница признала полностью.

Суд назначил ей наказание в пределах санкции части 2 статьи 159 УК РФ в виде исправительных работ на полтора года с удержанием 10% заработка в доход государства с испытательным сроком в один год.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске