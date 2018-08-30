В Иркутске мошенница вынесла всю технику со съемной квартиры

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске мошенница сняла посуточно квартиру и вынесла оттуда всю технику.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска, в марте 2018 года иркутянка сняла на сутки квартиру по улице Советская. Собственник квартиры получил арендную плату и передал подсудимой ключи. После чего женщина зашла в квартиру, собрала бытовую технику, перевезла ее при помощи грузового такси к себе домой и распорядилась по своему усмотрению. Вину в совершенном преступлении мошенница признала полностью.

Суд назначил ей наказание в пределах санкции части 2 статьи 159 УК РФ в виде исправительных работ на полтора года с удержанием 10% заработка в доход государства с испытательным сроком в один год.