В Иркутске мотоциклист не справился с управлением и получил серьезные травмы

Иркутск, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Вечером 7 мая в дежурную часть отдельного батальона ДПС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Розы Люксембург.

Выехав на место, дорожные полицейские установили, что 39-летний местный житель на мотоцикле «Судзуки», двигаясь со стороны остановки «Пионерская» в направлении 15-го Советского переулка, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате инцидента мотоциклист с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме того, полицейские выяснили, что мотоциклист ехал без специальной экипировки и мотошлема, к тому же не имея прав на управление данной категорией транспортного средства.

Госавтоинспекторы призывают водителей мототранспорта к соблюдению правил дорожного движения. Каждый мотолюбитель обязан знать, что поездка без шлема может быть опасна для здоровья и жизни как самого водителя, так и его пассажиров.