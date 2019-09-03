Иркутск, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске мотоциклист разбился насмерть, вылетев на «встречку».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, авария произошла 2 сентября около 16.00 на объездной дороге, ведущей с Мельниковского рынка в направлении Масложиркомбината.

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Хонда» превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Исудзу». От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Полицейские выяснили личность погибшего, им оказался 32-летний местный житель. Сейчас инспекторы ГИБДД опрашивают свидетелей случившегося.

Полиция Иркутской области настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго следовать правилам, не превышать допустимый скоростной режим и проявлять особую бдительность.