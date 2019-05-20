В Иркутске мужчина без водительских прав сбил школьника-велосипедиста

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Ново-Ленино 17 мая 22-летний парень без водительских прав сбил на «Тойоте Витц» 12-летнего школьника, который катался на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

ДТП произошло около 16.00 на улице Розы Люксембург. Водитель иномарки, поворачивая в переулок Деповский не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд мальчика.

В результате инцидента ребёнок с травмами доставлен в медицинское учреждение. Водителя направили на медицинское освидетельствование, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, в Иркутске 15 мая водитель «Мерседеса» на пешеходном переходе сбил насмерть 17-летнего школьника. Мужчина скрылся с места ДТП и бросил машину в ближайшем дворе. Его задержали к вечеру 15 мая. Оказалось, что молодой человек отправился на такси за город, чтобы «отсидеться».