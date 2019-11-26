|Происшествия
|27.11.2019
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В Иркутске на Академическом мосту погиб человек при столкновении КамАЗа и Тойоты
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Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на Академическом мосту. Один человек погиб, двое госпитализированы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился 26 ноября около 21:00. Ехавший по мосту КамАЗ столкнулся с Тойотой Рав-4, двигавшейся впереди. После этого большегруз протаранил бетонные ограждения.
Личности погибшего и пострадавших устанавливаются. Водитель иномарки не пострадал.