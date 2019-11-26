В Иркутске на Академическом мосту погиб человек при столкновении КамАЗа и Тойоты

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов по доле бытовых пожаров в 2019 году. В целом по стране за январь-октябрь 2019 года количество страховых случаев в связи с возгораниями в квартирах клиентов СК «Сбербанк страхование» выросло на 28%, в связи с заливами – на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.