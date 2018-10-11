В Иркутске на Академическом мосту пять столкнувшихся машин перегородили полосу

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 12 октября на съезде с Академического моста на улицу Байкальская столкнулись пять автомобилей.

Об инциденте стало известно из соцсетей. В пресс-службе иркутского ГИБДД информацию о происшествии не подтвердили, так что, вероятно, обошлось без жертв.

Авария случилась в районе девяти часов утра. Другим автомобилям пришлось объезжать участок через пешеходный тротуар, отмечается в паблике «ДТП 38RUS Иркутск».

Между тем, напомним, только перед этим, 11 октября, движение по Академическому мосту было полностью восстановлено – на четыре дня раньше сроков закончились ремонтные работы на другом берегу Ангары у станции Академическая. С 29 сентября там перекладывали трубы, движение транспорта было изменено, что вызывало регулярные пробки.