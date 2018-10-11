ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Происшествия
12.10.2018

В Иркутске на Академическом мосту пять столкнувшихся машин перегородили полосу

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 12 октября на съезде с Академического моста на улицу Байкальская столкнулись пять автомобилей.

Об инциденте стало известно из соцсетей. В пресс-службе иркутского ГИБДД информацию о происшествии не подтвердили, так что, вероятно, обошлось без жертв.

Авария случилась в районе девяти часов утра. Другим автомобилям пришлось объезжать участок через пешеходный тротуар, отмечается в паблике «ДТП 38RUS Иркутск».

Между тем, напомним, только перед этим, 11 октября, движение по Академическому мосту было полностью восстановлено – на четыре дня раньше сроков закончились ремонтные работы на другом берегу Ангары у станции Академическая. С 29 сентября там перекладывали трубы, движение транспорта было изменено, что вызывало регулярные пробки.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске