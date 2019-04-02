В Иркутске на Ангаре чуть не утонул ребенок – отец ищет его спасителей

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска через интернет объявил поиски очевидцев, спасших жизнь его шестилетнего сына. Ребенок вечером 2 апреля упал в реку Ангара в районе острова Юность, его вытащили очевидцы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, около 18:00 иркутянин с сыном шли по мостику, ведущему на остров Юность. Мальчик, невзирая на предупреждение отца, спустился на бетонный откос к самой реке.

– Только успев сказать, чтобы он вернулся обратно, я увидел, что мой сын упал в воду. Не помню, как бросился в реку сам, но видел, что еще несколько человек тоже кинулись в воду, – говорит отец мальчика.

Ребенка уносило течением. Его вытащили из воды двое парней, другие очевидцы тут же поспешили на помощь: посадили в теплую машину, переодели в сухие вещи, которые сняли с себя, чтобы согреть его.

– От испуга за сына я сам едва не утонул, мне тоже помогли выбраться на берег. К сожалению, в той ситуации я не узнал имен спасителей моего ребенка. Это очень важно для моей семьи. Очень хочу поблагодарить тех, кто не остался в стороне и пришел на помощь, и вернуть людям их одежду. Пожалуйста, отзовитесь, – обращается иркутянин к неизвестным героям.

КООРДИНАТЫ:

Информацию можно сообщить по номеру телефона доверия: 8 (3952) 399-999 или в пресс-службу ГУ МЧС: 8-924-600-31-60.