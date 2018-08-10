Иркутянке на голову упала балясина со здания старинной аптеки

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске днем 9 августа на голову 64-летней женщине упала деревянная балясина с крыши старинного здания «Аптеки Писаревского». Пострадавшую госпитализировали. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе полиции.

Инцидент случился около 15:00, когда женщина шла мимо здания по улице Дзержинского, 34. Стоит отметить, дом расположен на оживленном перекрестке, рядом находится автобусная остановка.

Доврачебную помощь пенсионерке оказали прохожие. Происшествие в ГУ МВД по Иркутской области расценивается как несчастный случай.