|Происшествия
|10.08.2018
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Иркутянке на голову упала балясина со здания старинной аптеки
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Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске днем 9 августа на голову 64-летней женщине упала деревянная балясина с крыши старинного здания «Аптеки Писаревского». Пострадавшую госпитализировали. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе полиции.
Инцидент случился около 15:00, когда женщина шла мимо здания по улице Дзержинского, 34. Стоит отметить, дом расположен на оживленном перекрестке, рядом находится автобусная остановка.
Доврачебную помощь пенсионерке оказали прохожие. Происшествие в ГУ МВД по Иркутской области расценивается как несчастный случай.
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