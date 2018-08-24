|Происшествия
|24.08.2018
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В Иркутске на Кайской горе столкнулись 13 машин
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Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На Кайской горе в Иркутске вечером 24 августа столкнулись 13 машин. Причина – в отказавших тормозах грузовика.
Известно, что в массовое ДТП в том числе попала маршрутка из Иркутска в Шелехов. В автоаврии пострадали трое человек, погибших нет.
Стоит отметить, что автоаварии на Кайской горе – частое явление. Недавно тут установили отбойник, это помогает снизить количество лобовых ДТП.
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