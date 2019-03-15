В Иркутске на плотине ГЭС столкнулись две встречные иномарки

Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 марта на плотине ГЭС произошло столкновение автомобилей «Тойота Целика» и «Киа Форте», сообщает пресс-служба полиции.

Автоавария произошла в районе 16.30. По предварительной информации водитель автомобиля «Тойота Целика», двигавшийся в направлении из Октябрьского района областного центра в Свердловский, не справился столкнулся со встречной «Киа».

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести водитель «Целики» доставлен в медицинское учреждение, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.