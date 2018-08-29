В Иркутске на плотине ГЭС столкнулись три Тойоты, погиб водитель одной из них

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на плотине ГЭС около 17:00 29 августа Тойота Платс столкнулась на «встречке» с Тойотами Филдер и Королла. Иномарка перевернулась, ее водитель погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель 1979 года рождения на Тойоте Платс двигался со стороны Свердловского округа в сторону Октябрьского. На встречную полосу он выехал, не справившись с управлением.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Полиция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и, выбирая скоростной режим, учитывать интенсивность движения и дорожные условия.