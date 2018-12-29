В Иркутске на производстве пострадал человек – гендиректора фирмы оштрафовали

Иркутск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Гендиректора «Ангары ТимберЛайн» оштрафовали на 45 тысяч рублей – один из сотрудников фирмы пострадал в результате несчастного случая на производстве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, после проверки, инициированной по материалам из Госинспекции труда по региону, выяснилось, что руководитель предприятия допустил работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда.

– Также работодатель не обеспечил обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических в течение трудовой деятельности медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний. Также он не предоставлял работникам средства индивидуальной защиты, – отметили в прокуратуре.