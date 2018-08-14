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15.08.2018

В Иркутске на улице Сурнова по вине дорожных рабочих горели склады «ТеплоТэна»

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 14 августа вспыхнул пожар на двух складах ООО «ТеплоТэн» по улице Сурнова. Внутри находилось пластиковое сантехническое оборудование. Как выяснилось, виновниками пожара стали дорожные строители – они оставили без присмотра битум нагреваться в бочке под открытым огнем.

В результате этот битум загорелся, и пламя охватило стену и крышу склада, в непосредственной близости от которого был разведен костер. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, многочисленные нарушения при постройке и перепланировке строений складских помещений привели к распространению огня на большую площадь.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану Иркутска в седьмом часу вечера, на место происшествия выехали семь пожарных расчетов. Существовала реальная угроза распространения на пристроенное складское здание и административное здание. Время было упущено в ожидании отключения электросетей – прямо через склады проходили линии электропередач.

– Склады и другие рядом стоящие административные здания в процессе эксплуатации были соединены между собой металлическим профилем и обнесены забором, при этом путь к зданиям со стороны двора, где находился очаг пожара, был отрезан. Работники предприятия не встретили пожарные автомобили и не могли по телефону указать подъездные пути. Через единственный оставшийся проезд между постройками, шириной около двух метров, смогла буквально протиснуться одна пожарная автоцистерна. Огороженная территория значительно осложнила и работу пожарных. Открытое пламя на большой площади приходилось тушить практически вплотную. На территории отсутствовали пожарные гидранты, и для ликвидации пожара пришлось прокладывать магистральную линию более километра. В результате пожара были повреждены складские помещения на площади 650 квадратных метров, – сообщил руководитель тушения пожара майор внутренней службы Ринат Халмуратов.

Виновных задержала на месте полиция. Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели. По факту возгорания в отношении собственников зданий будет проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности.

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