В Иркутске на восьмилетку напали бродячие собаки – проводится доследственная проверка

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на восьмилетнюю девочку 21 января напали бродячие собаки. По этому факту проводится доследственная проверка по признакам халатности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

С заявлением о нападении собак в следственные органы обратилась мать ребенка. Инцидент случился в районе улицы Ярославского.

В ходе проверки опрошена заявительница, истребована документация по организации работ по отлову собак, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Ленинского района Иркутска, ответственных за организацию работы по отлову безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.