Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на заводе железобетонных конструкций во время работы пострадал сотрудник. Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сам инцидент произошел 7 февраля на территории структурного подразделения строительно-монтажного треста «Стройиндустрия» – филиала АО «РЖДстрой».

По предварительным данным, 37-летний формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 5 разряда устанавливал разделительные диафрагмы в бетонные формы. Во время этих работ глаза мужчины не были защищены специальными очками. В момент, когда формовщик с помощью молотка и пробойника пробивал отверстие для разделительной диафрагмы, в левый глаз ему отлетели частицы бетона.

С полученной травмой сотрудника завода госпитализировали. Лечение он проходит до сих пор. Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.