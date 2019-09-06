В Иркутске наемный работник обокрал хозяев и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления

Иркутск, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Всего несколько часов потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы задержать подозреваемого в квартирной краже и поджоге жилого дома.

Накануне в дежурную часть отдела полиции №6 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило телефонное сообщение от диспетчера пожарной службы о возгорании жилого строения в садоводстве «Кооператор». После того, как пожарные потушили постройку, 46-летняя хозяйка дома рассказала прибывшим на место полицейским, что из ее комнаты пропали золотые украшения стоимостью около 170 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, всего через несколько часов по подозрению в краже ювелирных изделий сыщиками был задержан 35–летний житель областного центра. Оказалось, что его наняла сама потерпевшая для проведения ремонтных работ. Подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, сознался в краже и пояснил, что специально поджег электропроводку зажигалкой, чтобы скрыть следы преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража» и ч. 2 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации.