В Иркутске «накрыли» лабораторию по производству марихуаны

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске из незаконного оборота изъяли 72 контейнера с марихуаной общей стоимостью на «черном рынке» более миллиона рублей, а также 15 килограммов каннабиса, полученные гидропонным способом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в помещении нарколаборатории находилось специальное оборудование для выращивания конопли и запрещенные к культивации растения, помещенные в горшки. Также при проведении обыска следователи изъяли удобрения, различные упаковки, учебную литературу по растениеводству, средства связи и деньги в размере более полумиллиона рублей. Кроме того, сыщики обнаружили нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, хранившееся в подвале.

Как установили полицейские, организатором криминального бизнеса оказался 38-летний местный житель. Мужчина оборудовал цоколь частного дома под изготовление и хранение наркотиков для последующей их реализации в областном центре. Его заключили под стражу и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.