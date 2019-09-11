В Иркутске нашли живой пропавшую без вести старшеклассницу

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске нашли живой и невредимой 11-классницу, которая пропала ещё 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как сообщили в благотворительном фонде «Оберег», в поисках помогали волонтёры. Они опросили более сотни человек, просмотрели записи камер видеонаблюдения, а также патрулировали места возможного появления девочки.

Напомним, с заявлением о пропаже девушки в дежурную часть обратилась мама старшеклассницы. Она рассказала оперативникам, что ее дочь утром 4 сентября ушла из дома в Правобережном районе Иркутска, взяв с собой возможно неисправный мобильный телефон.