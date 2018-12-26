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27.12.2018

В Иркутске неизвестные похитили терминал из продуктового магазина

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске неизвестные в масках похитили платежный терминал из продуктового магазина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне в 10 часов 10 минут сигнализация сработала в одном из магазинов продуктов, расположенных на улице Академика Образцова Ленинского района областного центра. Как установили оперативники, двое неизвестных, лица которых скрывали маски, зашли в помещение торговой точки и похитили платежный терминал. По предварительным данным злоумышленники скрылись с места на автомашине марки «Тойота Королла» или «Ниссан АД» белого цвета.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для поимки грабителей. Экипажи наружных служб полиции ориентированы на поиск иномарки, на которой скрылись подозреваемые. Известно, что в павильоне не установлены видеокамеры, что также затрудняет поиск предполагаемых преступников. Полиция просит людей, располагающих какой-либо информацией об их личности и местонахождении, звонить по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).

Также сотрудники правоохранительных органов советуют руководителям коммерческих организаций принять все меры для безопасности их торговых объектов. Для профилактики преступлений имущественного характера полиция рекомендует установить камеры как наружного видеонаблюдения, так и внутри помещения. Не стоит пренебрегать услугами охранного предприятия для установки специалистами «кнопок тревожной сигнализации», а также необходимо провести инструктажи продавцов.

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