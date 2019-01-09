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10.01.2019

В Иркутске неизвестный «дрифтовал» ночью у памятника Александру Третьему

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Неизвестный на внедорожнике в ночь на 9 января «дрифтовал» на площади у памятника Александру Третьему в центре Иркутска. Об этом стало известно из социальных сетей.

Видеозапись, на которой видно, как иномарка «нарезает круги» между памятником и спуском к реке, появилась в паблике «Инцидент Иркутск». В иркутском УГИБДД Телеинформу не подтвердили, но и не опровергли факт происшествия.

Между тем, отметим, видеоролик собрал, в основном, негативные комментарии от пользователей. «Ни какого искусства я тут не вижу. Только выпендреж», «Мне кажется это неуважение к окружающим, истории страны, городу», «Это даже не красиво по отношению к памяти», – писали участники паблика.

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