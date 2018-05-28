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29.05.2018

В Иркутске неизвестный на мопеде сбил школьницу

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском предместье рабочее неизвестный на мопеде сбил 15-летнюю школьницу, выходившую из трамвая. Девочка пострадала, но не погибла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился 28 мая около 14:50 на улице Напольная областного центра в районе остановки общественного транспорта «Ушаковская».

В настоящее время личность водителя мопеда устанавливается. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские также ищут свидетелей и очевидцев случившегося.

КООРДИНАТЫ:

  • Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит имеющуюся информацию сообщить в дежурную часть по телефонам: 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01, или явиться по адресу: Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Садовая, 2.

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