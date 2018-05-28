|Происшествия
|29.05.2018
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В Иркутске неизвестный на мопеде сбил школьницу
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Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском предместье рабочее неизвестный на мопеде сбил 15-летнюю школьницу, выходившую из трамвая. Девочка пострадала, но не погибла.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился 28 мая около 14:50 на улице Напольная областного центра в районе остановки общественного транспорта «Ушаковская».
В настоящее время личность водителя мопеда устанавливается. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские также ищут свидетелей и очевидцев случившегося.
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