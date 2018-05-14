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15.05.2018

В Иркутске неизвестный ограбил 17-летнюю девушку

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают неизвестного мужчину, который ограбил 17-летнюю девушку. Ущерб составил 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент случился еще 21 апреля около 13.30 в сквозном проходе (арке) дома №160А по улице Байкальская.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по подозрению в совершении преступлений следственными органами разыскивается мужчина 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 170-180 см, волосы темного цвета. Он был одет в куртку с капюшоном темно-желтого (горчичного) цвета с серыми вставками, джинсы и кроссовки синего цвета.

ГУ МВД по Иркутской области просит тех, кому что-либо известно о произошедшем или местонахождении мужчины, незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3952) 24-10-25, 29-21-40 либо 02 (с мобильного телефона – 102). Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

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