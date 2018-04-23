|Происшествия
|23.04.2018
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В Иркутске неизвестный ограбил продуктовый магазин
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Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают неизвестного, который вечером 22 апреля ограбил продуктовый магазин в микрорайоне Первомайский. Угрожая ножом продавщице, он похитил кассовый аппарат с деньгами.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о нападении поступило в полицию около 19:00. После совершения преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
ПРИМЕТЫ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРЕСТУПНИКА:
По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
КООРДИНАТЫ:
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