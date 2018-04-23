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23.04.2018

В Иркутске неизвестный ограбил продуктовый магазин

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают неизвестного, который вечером 22 апреля ограбил продуктовый магазин в микрорайоне Первомайский. Угрожая ножом продавщице, он похитил кассовый аппарат с деньгами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о нападении поступило в полицию около 19:00. После совершения преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

ПРИМЕТЫ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРЕСТУПНИКА:

  • На вид 20-25 лет, европейский тип лица, рост 165-170 см, худощавого телосложения.
  • Был одет в мастерку белого цвета с черными вставками по бокам и темно-серую кепку.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

КООРДИНАТЫ:

  • Полиция Иркутска обращается к гражданам, что-либо знающим о случившемся, обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить по телефонам:  8 (3952) 21-68-05 или 02.

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