|Происшествия
|07.06.2018
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В Иркутске неизвестный сбил ребёнка и скрылся с места ДТП
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Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 июня под колёса иномарки попал ребёнок. Его госпитализировали. Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия, сообщает полиция.
Автоавария произошла около 17.40 у дома №124/3 по улице Коммунистическая. Известно, что машина была белой, марка, предположительно, «Тойота Дуэт». Автомобиль двигался со стороны бульвара Постышева в направлении улицы Лыткина.
ГУ МВД по Иркутской области разыскивает свидетелей и очевидцев происшествия. Также ГИБДД призывает тех, кто что-либо знает о месте нахождения водителя или автомобиля, сообщить об этом по телефонам (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.
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