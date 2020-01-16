В Иркутске незаконно продавали товары с символикой каннабиса

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска оштрафовал на 40 тысяч рублей предпринимательницу, в магазине которой продавали кепку и браслет с изображением листьев конопли.

Как сообщает пресс-служба суда, в октябре 2019 года при проведении профилактических мероприятий был осмотрен павильон в одном из торговых центров Иркутска. Тогда и обнаружились товары с изображениями «растения, имеющего морфологические признаки, характерные для растения рода Cannabis». Кепка и браслет были изъяты, о чем составлен соответствующий протокол.

– В судебном заседании индивидуальный предприниматель вину не признала, указывая, что умысла на совершение правонарушения не имела, о запрете реализации товара с изображением конопли не было известно. Между тем экспертизы признали, что на кепке и браслете действительно изображены листья пальчато-рассеченные на семь ланцетных долей – род конопля, – отмечают в суде.

Товары с изображениями листа каннабиса после вступления постановления в законную силу уничтожат.